Enseignement supérieurécole de commerce Albert School : comment se différencie cette nouvelle école de commerce qui a séduit Bernard Arnault et Xavier Niel ? (latribune.fr). Ouverte depuis la rentrée 2022, cette école souhaite former des experts du commerce ayant de solides compétences en analyse de données pour répondre aux demandes des entreprises en quête de digitalisation. Mais l’établissement disrupteur parviendra-t-il à se faire une place à côté d’HEC, l’Essec et l’ESCP ?Campus...