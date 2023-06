Face aux évaluations, les filles sont moins confiantes que les garçons, observe la Depp dans une note parue en juin 2023. Cet écart de sentiment d’efficacité se creuse particulièrement en maths et en seconde générale et technologique. Les élèves de seconde professionnelle sont les moins sûrs d’eux, et on retrouve un important écart filles-garçons concernant le sentiment de réussite aux tests. Autre constat de la Depp : les filles consacrent plus de temps à leur travail scolaire, et ce sont les élèves de 6e qui sont les plus sereins face à l’année scolaire à venir.