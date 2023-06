La première édition du championnat de France des économies d’énergie dédié aux communes, dit "concours Cube Ville", est officiellement lancée par la FNCCR à travers le programme Actee, l’Ifpeb et le Cerema, annoncent les organisateurs jeudi 8 juin 2023. Les candidates seront accompagnées dans la récupération des données énergétiques et la mise en œuvre des actions ciblant l’optimisation des usages et la sensibilisation des acteurs. Objectif : réduire d’au moins 10 % la consommation d’énergie d’une série de bâtiments publics, dont l’hôtel de ville, au cours de l’année.