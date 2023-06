Deux des six nouveaux EPR français devraient être implantés d'ici 2035 à Gravelines (Nord), où se situe déjà la deuxième plus grande centrale nucléaire d’Europe. Ces nouveaux réacteurs mobiliseront jusqu’à 7 500 salariés pendant leur construction. "Nous allons recruter massivement et nous aurons aussi besoin de compétences pour le grand carénage de la centrale", explique Jean-Claude Quatennens, délégué emploi à la direction régionale d’EDF. Pour répondre à ces besoins, l’entreprise et ses sous-traitants font feu de tout bois, avec l’université des métiers du nucléaire et Pôle emploi.