Chantal Genermont, vice-présidente Europe et secteur public chez Salesforce, est nommée directrice générale de Flandrin Technologies, la division cyber du groupe français Chapsvision. "Sa capacité d’adaptation et sa sensibilité au monde régalien en font un atout pour le développement de notre groupe, en France et à l’international", souligne Olivier Dellenbach, PDG de Chapsvision, jeudi 8 juin 2023. Le groupe a l'ambition de devenir le "leader européen du traitement de la donnée".