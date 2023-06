Territoires intelligents et durables : huit nouveaux lauréats dévoilés

Le gouvernement et le SGPI ont annoncé, mercredi 7 juin 2023, les huit lauréats de la deuxième vague de l’appel à projets "Territoires intelligents et durables", inscrit dans le plan France 2030, ainsi que les quatre projets retenus dans le cadre du volet "Démonstrateurs d’IA frugale au service de la transition écologique dans les territoires". Une deuxième vague de cet AAP est d’ailleurs ouverte, jusqu’au 1er décembre. Face à l’urgence climatique, "l’intelligence artificielle […] est une partie de la solution et constitue un levier d’accélération", justifie Christophe Béchu.