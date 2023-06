Prévue par la loi "Avenir professionnel" du 5 septembre 2018, la certification qualité Qualiopi est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Un an et demi plus tard, le ministère du Travail procède à de nombreux ajustements, portés par un arrêté publié au Journal officiel du 8 juin 2023. Discuté depuis plusieurs mois avec les acteurs du champ de la formation professionnelle, ce texte précise principalement les modalités d’intervention des certificateurs (modalités d’audit, délai de carence…) et les contraintes leur étant imposées dans le processus d’accréditation.