Le décret du 7 juin 2023 "relatif à l’avancement de grade dans les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l’État et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique de l’État" est publié au Journal officiel ce 8 juin 2023. Il corrige certains effets indésirables du décret du 31 août 2022 qui concrétise les mesures de revalorisation des agents situés en bas de grille de catégorie B (grilles B1 et B2) annoncées lors de la conférence salariale de juin 2022.