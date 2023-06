"Toute ma politique a consisté à nous mettre dans les dispositions d’esprit et d’organisation de devenir le premier IEP après Paris à passer aux RCE", déclare à AEF info, le 7 juin 2023, Rostane Mehdi, directeur de Sciences Po Aix depuis 2015, qui fait des RCE son "objectif clé". Après huit ans de reconquête d’une image écornée par l’affaire des "faux diplômes", l’IEP a retrouvé de la sérénité et de la cohérence scientifique, avec la cotutelle d’une UMR et bientôt de deux autres laboratoires, situation peu courante dans la famille des IEP de région. Rostane Mehdi estime aussi qu’Aix est "l’IEP de la mesure et de la nuance, le seul qui n’a jamais été bloqué pendant toute la crise des retraites". "Depuis 2015, j’ai fait le choix de ne laisser aucun interstice aux accords informels. Les décisions ne se prennent que dans le cadre de nos instances, le CA, la CS ou le conseil de la formation."