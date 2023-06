Les appels à projets ont permis de "[gagner] pleins de choses", mais ne sont "plus forcément le bon outil" pour financer les missions de service public, déclare Anne-Sophie Barthez (Dgesip), lors d’un séminaire sur le sujet organisé le 7 juin 2023 par l’ADGS. Pour François Germinet (pôle connaissance du SGPI), l’objectif de France 2030 est bien d’utiliser l’ESR comme levier de développement de l’industrie, et non de "se substituer au ministère". Pour pérenniser les formations créées par appels à projets, il estime qu’il faut accepter d’en fermer d’autres, celles qui auraient "moins d’utilité".