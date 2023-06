France Universités et la Cdefi dénoncent les propositions de loi sur l’immigration du groupe Les Républicains, comme "un désastre pour l’attractivité scientifique et académique" et "l’image de la France". Selon elles, les mesures proposées sont "parfaitement inefficaces" – le système de délivrance des titres de séjour étant "déjà très rigoureux" – et risqueraient d’aggraver la précarité de ces étudiants. Se revendiquant de "la tradition d’ouverture de la France", les deux conférences rappellent l’objectif d’accueillir un demi-million d’étudiants étrangers d'ici 2027.