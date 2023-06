La branche des organismes de formation actualise sa convention collective

Les partenaires sociaux des organismes de formation ont entamé, en 2022, des travaux pour mettre à jour la convention collective de la branche professionnelle. Un exercice qui a, pour le moment, débouché sur la réécriture de six articles par le biais d’un accord de méthode et de six avenants, dont les trois derniers viennent d’être étendus par le ministère du Travail.