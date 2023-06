Aix-Marseille université a été victime d’une attaque informatique, ce mercredi 7 juin 2023 en milieu de matinée, confirme l’établissement à AEF info. "L’attaque a immédiatement été signalée par les services informatiques et stoppée dans les dix minutes qui ont suivi, ce qui a permis d’isoler l’ensemble du réseau", souligne également l’université, précisant qu' "aucune donnée n’a été chiffrée ou aspirée". AMU évoque une attaque qui vient de l’étranger et précise n’avoir reçu aucune demande de rançon. L’université retrouvera une "activité pleine et entière à compter de vendredi matin".