"Au 31 décembre 2022, la CFDT comptait 612 205 adhérents et adhérentes ce qui représente une hausse de 1,32 % par rapport à 2021, soit 7 971 adhérents de plus à quasi-parité, avec 51 % de femmes et 49 % d’hommes", indique la confédération, début juin 2023. Comme depuis plusieurs années, la confédération fait attester son nombre d’adhérents par des commissaires aux comptes. Ce dernier décompte intervient avant "la mobilisation massive et historique contre la réforme des retraites [qui] a permis de poursuivre cette tendance [de syndicalisation] de manière exceptionnelle". En effet, l’organisation dénombre 43 116 nouvelles adhésions depuis le début de l’année et indique vouloir "mener des campagnes de syndicalisation pour continuer sur cet élan".