En Nouvelle-Aquitaine, l’ARS et les trois rectorats s’estiment prêts pour vacciner les élèves volontaires de 5e contre les papillomavirus l’an prochain. Les centres de vaccination qui se déplaceront dans les 644 collèges sont identifiés et les principaux mobilisés. Les parents seront informés courant juin de la démarche, avant de donner (ou pas) leur accord en septembre, pour la première dose de vaccin à l’automne et la seconde au printemps. 70 000 élèves sont potentiellement concernés par cette campagne, même si l’ARS ne s’attend à obtenir l’adhésion que d’un quart des familles.