Après les confinements liés à l’épidémie de Covid-19, véritable "traumatisme" pour les résidents des Ehpad et les personnels qui y travaillent, et l’affaire Orpéa, qui a jeté le discrédit sur tout le secteur, comment attirer et fidéliser des salariés dans les métiers du grand âge ? En améliorant les pratiques RH des entreprises, affirme Fathallah Charef, DRH depuis six mois du groupe Colisée, qui emploie quelque 9 000 collaborateurs dans 180 établissements. Dans le cadre de sa feuille de route 2023-2025, il veut non seulement bâtir des outils d’attractivité et de fidélisation des salariés, mais aussi les aider à monter en compétences, et mener une transformation du modèle managérial. Il détaille ses projets dans un entretien à AEF info, réalisé le 1er juin 2023.