"Établir un cadre européen commun" pour identifier et évaluer l’âge des mineurs non accompagnés. C’est l’une des 21 recommandations émises dans le "guide européen sur la prise en charge et la protection des MNA", produit avec le soutien financier du programme "justice" de l’UE. Plusieurs "pratiques inspirantes" sont identifiées comme la création, en Espagne, d’une unité de police spécialisée dans ces questions. Le consortium d’experts français, espagnols, italiens et suédois recommande également de "créer des dispositifs de prises en charge" pour les MNA "victimes de traite des êtres humains".