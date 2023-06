Peut constituer un temps de travail effectif le trajet entre l’entrée d’une centrale nucléaire où travaille un salarié et les locaux où se trouve la pointeuse si, pendant ce trajet d’une durée de 15 minutes, il est soumis à d’importantes contraintes de sécurité. Peu importe que ces règles soient imposées par le propriétaire du site et non par l’employeur. Le salarié se trouve alors à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. C’est ce que juge la Cour de cassation le 7 juin 2023.