Avec la libéralisation de l’apprentissage et la mise en place des aides à l’embauche d’apprentis, de plus en plus d’entreprises ont sauté le pas et ont recruté un jeune en apprentissage. Mais former un apprenti ne s’improvise pas. Dans un cadre global de réflexion autour de la qualité des formations en apprentissage, la Fnadir a élaboré une charte qualité destinée aux employeurs d’apprentis. Présentée le 6 juin 2023 lors de sa Journée nationale d’information et d’échanges organisée à Paris, cette charte liste les critères à respecter lors des quatre principales phases du contrat.