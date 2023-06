Avec le site de la start-up d’État "Plus fraîche ma ville", l’Ademe recense une trentaine de solutions d’adaptation au changement climatique à disposition des collectivités, qui font l’objet d’un retour d’expériences. Il s’agit de solutions liées à la végétalisation, à l’accès à l’eau, à la typo-morphologie urbaine ou encore au changement de pratiques. L’agence propose également d’accompagner les collectivités dans leur utilisation de l’outil et les met en garde, plus largement, contre "les mauvaises solutions" comme le choix d’essences très consommatrices d’eau dans les espaces végétalisés.