L’Unesco veut instaurer "un dialogue mondial sur l’éthique des neurotechnologies"

Les États membres du conseil exécutif de l’Unesco votent, mercredi 7 juin 2023, en faveur d’un "dialogue mondial" afin "d’élaborer un cadre éthique pour le secteur en croissance et encore largement non réglementé des neurotechnologies" qui "pourraient permettre d’accéder au cerveau" et "de le manipuler". Ce cadre a pour objectif de protéger les droits humains et les libertés fondamentales. Une première conférence internationale est annoncée le 13 juillet 2023, au siège de l’Unesco.