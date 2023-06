Maladie professionnelle : le cancer de la prostate lié aux pesticides décrit dans un nouveau tableau au régime général

Le décret n° 2022-573 paru au JO ce 20 avril 2022 créé un nouveau tableau de maladie professionnelle pour reconnaître le cancer de la prostate lié à l’exposition aux pesticides en maladie professionnelle au régime général. La liste des travaux pris en compte est la suivante : manipulation ou emploi de ces produits ; contacts avec les cultures, surfaces, animaux traités, entretien des machines destinés à l’application ; contacts lors de la fabrication, production, stockage, conditionnement ; lors de la réparation et du nettoyage des équipements de production, conditionnement et application et enfin, lors des opérations de dépollution, de collecte et gestion des déchets de pesticides. L’exposition devra avoir été d’au moins dix ans. La reconnaissance peut intervenir 40 ans après l’exposition. Le décret définit le terme "pesticides", qu’ils soient ou non autorisés au moment de la demande.