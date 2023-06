Les notaires de France ont présenté, ce mercredi 7 juin, les propositions qu’ils soumettront lors de leur congrès de la fin septembre. Des propositions "plus structurelles" que les mesures "d’urgence" issues du CNR logement, et destinées à relancer l’offre de logements et à faciliter le parcours résidentiel des ménages, qu’il s’agisse d’accession à la propriété ou de location. Les notaires proposent notamment de prolonger l’obligation de revendre un logement intermédiaire avec une décote au-delà de la clause anti-spéculative de 5 ans.