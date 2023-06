Le projet de loi "pour le plein-emploi" a été présenté en Conseil des ministres, mercredi 7 juin 2023. La partie la plus conséquente du texte est consacrée à la mise en œuvre de France Travail. Le gouvernement souhaite mettre en place un accompagnement "plus personnalisé" des demandeurs d’emploi et allocataires du RSA, dans le cadre d’un contrat d’engagement "unifié" et d’un régime de droits et devoirs "rénové". Tel est l’objet du titre I du projet de loi dont voici le détail.