Le Cned ouvre le 7 juin 2023 une formation grand public gratuite sur les enjeux environnementaux, dont le "socle de connaissances" a été élaboré par un comité scientifique composé de représentants du Giec. Ont ainsi notamment contribué à ce "B.A.-BA du climat et de la biodiversité", les chercheurs Jean-Baptiste Sallée et Philippe Grandcolas (CNRS), Julien Lefevre (Cired), Gonéri Le Cozannet (BRGM d’Orléans), le DG de Terra Nova et co-président du comité de gouvernance de la convention citoyenne pour le climat Thierry Pech, Delphine Pommeray (directrice de l’Uved), Magalie Reghezza (Haut Conseil pour le climat), Raphaël Gerson et Florence Clément (Ademe), David Wilgenbus, directeur exécutif de l’OCE. Les climatologues Valérie Masson-Delmotte (VP du Giec) et Jean Jouzel (auteur d’un rapport sur les enjeux de la transition écologique remis au MESR en 2022) parrainent l’initiative.