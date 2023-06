"La France doit rester au premier rang des grandes nations capables de tirer profit de l’IA pour améliorer la santé de tous", estime Didier Samuel, PDG de l’Inserm, lors du lancement du PEPR Santé numérique, le 7 juin 2023. Copiloté par l’Inserm et Inria et financé à hauteur de 60 M€ sur sept ans dans le cadre de France 2030, ce programme ambitionne de "positionner la France comme leader européen de l’innovation en santé, avec pour objectifs l’obtention d’avancées scientifiques et l’émergence de technologies de rupture d’ici cinq à dix ans".