"Human first vision", le nouveau concept car mis au point par la Software République, officiellement dévoilé mercredi 14 juin 2023 au salon Vivatech, embarque 20 innovations. Des "technologies de rupture dans la mobilité, centrées sur la sécurité, le bien-être des occupants du véhicule et sur l’environnement", résume le consortium. Le projet, présenté à la presse une semaine plus tôt, intègre également un jumeau numérique du véhicule, qui permet de "modéliser, visualiser et simuler les différents cas d’utilisation pouvant se présenter dans le monde réel".