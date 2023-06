L’approche par compétences était au cœur du colloque annuel des VP CFVU, organisé les 1er et 2 juin 2023 à Saint-Étienne. Le rapport parfois compliqué aux fiches RNCP a été abordé, ainsi que l’inadéquation de certains outils. Mais il ressort aussi que la communauté enseignante commence à réellement s’acculturer au sujet. Alain Trouillet, VP Formation et relations internationales de l’université Jean Monnet Saint-Étienne, pointe aussi la difficulté de développer en parallèle l’APC, ainsi que la FTLV et l’internationalisation. L’accueil des publics empêchés a été abordé.