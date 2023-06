Alors que s’ouvrent les négociations sur le volet mobilité des contrats de plan État-région, le gouvernement annonce, ce 7 juin 2023, mettre 8,6 Md€ sur la table sur la période 2023-2027 : si 2,6 Md€ seront dédiés aux transports collectifs, 2,5 Md€ au ferroviaire, 800 M€ aux RER métropolitains, 400 M€ au fluvial et 200 M€ aux véloroutes, 1,6 Md€ ira encore aux opérations routières. L’exécutif insiste sur le fait que ce montant est "réduit de moitié" par rapport au CPER précédent (3,3 Md€ sur 2015-2022) et qu’il sera utilisé "en priorité sur des opérations d’aménagement et de désenclavement des territoires". Il évoque ainsi sa volonté de faire preuve d’une "plus grande sélectivité des projets routiers, pour répondre aux enjeux de transition écologique". Il annonce également "un examen attentif de l’empreinte carbone" de l’ensemble des projets financés par les CPER ainsi que la mise en place d’indicateurs de suivi pour mesurer leur décarbonation effective.