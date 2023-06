Le projet de loi "plein-emploi" a été présenté mercredi 7 juin 2023 en Conseil des ministres. Comme son nom l’indique, l’ambition de ce texte est de parvenir au plein-emploi, en particulier via une transformation du service public de l’emploi et de l’insertion avec la création de l’opérateur et du réseau France Travail. Il prévoit notamment de "confier aux communes la qualité d’autorité organisatrice du jeune enfant" et d’élaborer une stratégie nationale accompagnée d’objectifs de formation et d’offre d’accueil.