L'Ordre national des médecins publie le 7 juin son atlas de la démographie médicale au 1er janvier 2023 établi par son service Étude et recherche statistique. Le total des médecins actifs (actifs réguliers, remplaçants, retraités actifs) a augmenté "de façon modérée mais réelle" entre 2010 et 2023 (+8,5 %). Toutefois, le bataillon le plus fourni des "médecins actifs réguliers" (hors remplaçants et retraités actifs) s’est effrité passant de 200 000 à 197 500 durant cette période. L’érosion de l’exercice libéral se confirme tandis que se creusent les inégalités territoriales d’accès au médecin.