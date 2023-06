Mieux détecter et prendre en charge les troubles de l’audition et de la parole : c’est l’objectif du nouvel IHU Re-connect, labellisé par le gouvernement, mardi 16 mai 2023. Porté par l’institut de l’audition, centre de l’Institut Pasteur, l’IHU va bénéficier d’une enveloppe de 30 à 40 M€ sur dix ans. Le label IHU "donnera une plus grande visibilité et permettra à l’innovation d’arriver plus rapidement auprès des patients", assure Anne-Lise Giraud, directrice de l’Institut de l’Audition et porteuse de l’IHU Re-connect, dans une interview à AEF info, mercredi 7 juin 2023.