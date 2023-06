En raison de la "répétition des sécheresses", les forêts françaises ont une capacité d’absorption du carbone qui s’est amoindrie ces dernières années, explique à AEF info Colas Robert, chef d’unité de l’utilisation des terres et forêt et responsable du rapport Secten. Selon lui, "les objectifs de la SNBC 2 sur les puits de carbone ne sont donc plus en phase avec la situation réelle" et les objectifs de la prochaine SNBC seront "sans doute" plus faibles. "L’avenir des puits" est "très incertain", prévient l’expert, ce qui "signifie que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faudra baisser d’autant plus nos émissions".