Le MESR annonce, début juin 2023, avoir noué un partenariat avec la fondation Wikimedia France, qui gère en particulier l’encyclopédie en ligne participative Wikipedia, dans le cadre de sa politique en faveur de la science ouverte. L’accord vise à "favoriser les pratiques de contribution à Wikipédia au sein de la communauté scientifique ainsi que des étudiants, et pour accroître la présence des résultats de la recherche française". Il est notamment prévu l’accueil en résidence de "wikimédiens" dans les Urfist de Rennes, Bordeaux et d’Occitanie, qui proposeront des actions de sensibilisation et de formation en direction des enseignants-chercheurs, des doctorants, des professionnels de la documentation et des étudiants. Les établissements d’ESR sont aussi encouragés à verser les images de leurs photothèques sur Wikimedia commons.