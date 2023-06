"Nous avons besoin de savoir ce que vous attendez de nous", énonce Rostane Mehdi, directeur de Sciences Po Aix et président de la CRGE Paca, lors des premiers "Rendez-vous" de la Conférence, le 5 juin 2023 à Centrale. Parmi les constats figure la nécessité de former davantage d’ingénieurs dans la région, et d’améliorer leur insertion sur le territoire. L' "implantation" de nouvelles places en formation d’ingénieurs figure parmi les priorités du SRESRI 2023-2028, rappelle le président de région Renaud Muselier, qui propose de "fixer ensemble une stratégie" pour développer les grandes écoles.