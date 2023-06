Une centaine de dirigeants d’entreprise s’engagent à mettre en place un congé second parent d’un mois rémunéré à 100 %

"Parce que l’entreprise doit être par excellence le lieu de l’équité dans le traitement des femmes et des hommes, et parce que cela commence concrètement avec la question de l’arrivée d’un enfant, nous nous engageons à aller au-delà du cadre de la loi", écrivent, dans une tribune publiée le 5 février 2020 dans Les Échos, 105 dirigeants d''entreprises, essentiellement de start-up (BlaBlaCar, Big Mamma, groupe Duval, BETC, JobTeaser, Leetchi…). Ils s’engagent à mettre en place, dans leurs entreprises, un congé second enfant d’une durée minimale d’un mois rémunéré à 100 %. "Il sera de la responsabilité de l’équipe dirigeante d’encourager les collaborateurs à prendre ce congé", expliquent-ils. "En France, les entreprises ont souvent été pionnières en matière d’avancées sociales : nous voulons assumer ce devoir d’exemplarité dans le combat pour l’égalité femme-homme", ajoutent les signataires.