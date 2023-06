Selon un sondage réalisé par Intercommunalités de France auprès de ses membres et publié le 2 juin 2023, le fonds vert a prioritairement servi à financer des projets qui étaient "d’ores et déjà prévus et prêts à démarrer". Il est ainsi d’abord vu comme une opportunité (60 % des sondés) et est également jugé utile pour permettre un "verdissement" des politiques intercommunales. Il a ainsi majoritairement, à 40 %, permis de financer la rénovation énergétique des bâtiments publics puis une multitude de thématiques (renaturation, friches, tri, covoiturage, adaptation au changement climatique, etc.).