Les villes françaises enregistrent globalement un important retard dans leur transition écologique, sociale et démocratique, observe le Réseau action climat France lundi 12 juin 2023. S’appuyant sur les actions menées par 88 communes et 15 intercommunalités, ce bilan des politiques municipales à mi-mandat constate quelques avancées en termes de sobriété énergétique, d’essor du vélo ou encore de place de la nature en ville, mais déplore des retards importants en termes de rénovation énergétique, de production d’ENR et de limitation de l’artificialisation des sols.