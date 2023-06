C’est finalement Jean Chambaz, ancien président de Sorbonne université, qui va présider le comité d’experts chargé de l’évaluation d’Inria, et non plus Luc Julia, directeur scientifique de Renault, "qui a demandé à être déchargé de la présidence du comité", annonce le HCERES, mercredi 7 juin 2023. La composition du comité d’évaluation reste celle qui avait été annoncée en mars 2023. La visite du comité d’évaluation, dans les locaux d’Inria, aura lieu les 17, 18 et 19 octobre 2023.