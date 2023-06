Pour inciter les opticiens à promouvoir de manière plus volontariste les offres 100 % santé, les pouvoirs publics ont publié au JO du 6 juin 2023 un projet d'avis ouvrant la voie à la mise en place d'un supplément tarifaire pour les opticiens distribuant un volume significatif de ces équipements. Mais les conditions pour prétendre à ce supplément apparaissent à ce stade très restrictives et suscitent une certain scepticisme du coté des syndicats optiques.