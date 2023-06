Quatorze projets lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt CMA (Compétences et métiers d’avenir) sont rendus publics le 7 juin 2023 lors d’une journée "Fabriquons France 2030 avec les campus des métiers et des qualifications", en présence de trois ministres et du SGPI. Ils représentent un budget cumulé de 221 M€ et un total de subventions de près de 113 M€. Ces 14 projets, dont un tiers est porté par des campus des métiers et des qualifications, font partie des 41 qui ont été sélectionnés dans le cadre la 3e vague de l’AMI. Le reste des projets "3e vague" n’est pas encore connu.