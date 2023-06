Au sein de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, la Mecss (mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale) démarre des travaux autour de l’évaluation et du contrôle de l’efficacité des exonérations de cotisations et de contributions sociales, dont les deux rapporteurs sont Marc Ferracci (Renaissance) et Jérôme Guedj (socialiste-Nupes). La mission vise à renforcer le contrôle parlementaire sur les finances sociales alors que les députés ont rejeté, le 6 juin 2023, les comptes de la sécurité sociale pour l’année 2022.