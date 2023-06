Le rapport de l’Observatoire des inégalités publié le 8 juin 2023 note une situation paradoxale en 2023, le chômage ayant "nettement diminué", ce qui ne doit masquer la précarité, d’autant plus que l’inflation frappe les plus modestes. En santé, tous les milieux connaissent une hausse de l’obésité, mais les ouvriers sont deux plus concernés que les cadres. De même, les plus modestes sont plus exposés aux maladies chroniques, notamment le diabète. En termes d’espérance de vie, les ouvriers peuvent espérer vivre cinq ans de moins à la retraite (15,8 ans) que les cadres supérieurs (20,9 ans).