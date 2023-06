Dans un rapport d’information sur la "rationalisation de notre administration comme source d’économies budgétaires", dont les conclusions ont été présentées le 7 juin 2023 devant la commission des finances de l’Assemblée nationale, Véronique Louwagie et Robin Reda formulent dix recommandations pour simplifier et moderniser l’action publique afin d’économiser plus de 650 millions d’euros dès 2024 et de 15 milliards d’euros, en cumul, d’ici à 2030. Parmi ces préconisations : une meilleure utilisation de la gestion immobilière encore l’élaboration d’un mode de "scoring".