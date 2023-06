Deux jours avant l’examen du projet de loi du groupe Liot visant à abroger le report de l’âge légal de départ en retraite à 64 ans, les organisations syndicales avaient toutes appelé à une 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, lundi 6 juin 2023. La mobilisation des agents publics à la fin de la journée s’est finalement révélée en hausse, à l’exception des agents de la fonction publique hospitalière, contrairement à ce que laissaient présager les estimations de mi-journée communiquées par le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques (lire sur AEF info). Ils étaient 4,9 % à participer au sein de la fonction publique de l’État (contre 3,97 % le 13 avril, lors de la 13e journée de mobilisation), 3,9 % dans le versant territorial (contre 3,1 % le 13 avril) et 4,9 % dans l’hospitalière – personnels grévistes assignés et astreints – (contre 5,7 %).