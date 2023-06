BUDGET OUVERTURE DE CRÉDITS. Sont ouverts, pour 2023, des crédits d’un montant de 56 07 813,84 € en autorisations d’engagement et de 56 071 813,84 € en crédits de paiement applicables notamment aux programmes "Administration générale et territoriale de l’État", "Gestion des finances publiques", "Travail et emploi". Sont ouverts, pour 2023, des crédits d’un montant de 22 029 670,81 € en autorisations d’engagement et de 407 877 827,17 €...