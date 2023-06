L’ancien ministre de la Transition écologique François de Rugy deviendra mercredi 7 juin 2023 le président d’honneur du conseil d’orientation stratégique de Symbiote Mouvement, annonce ce mardi le syndicat professionnel qui se veut le "fer de lance des professions de la rénovation". "Avec son appui", l’organisation souhaite porter "un plaidoyer fort pour une transition énergétique et écologique, rigoureuse, efficace et largement adoptée au service de l’intérêt général". Également composé des fondateurs de Symbiote (Fabio Rinaldi, président du directoire de Bigmat France, Bernard Bourigeaud, fondateur d’Atos, Éric Besson, ancien ministre de l’Industrie et de l’Énergie), des anciens présidents du syndicat, de mécènes intellectuels et de personnes qualifiées, le conseil d’orientation stratégique "assurera le patronage stratégique et scientifique de nature à favoriser et à valoriser le développement et le rayonnement du syndicat".