Les universités ayant le plus d’étudiants extracommunautaires sont-elles celles qui font le plus payer de droits différenciés ? En pratique, pas vraiment. Sur le territoire, les situations sont des plus disparates. Parmi les "grosses universités", les trois ayant le plus d’internationaux concernés par les droits majorés (10 % à 11 % de leurs inscrits) ont ainsi trois stratégies distinctes : Clermont exonère, Grenoble pas, Paris-Saclay sur critères. Une variété à l’œuvre quelle que soit la taille. Retrouvez les explications des universités Paris-VIII, Dunkerque, Guyane, Perpignan et Poitiers.