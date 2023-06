Après avoir recruté une dizaine de doctorants en administration en 2022, les administrations d’État créent 100 postes destinés à la recherche pour la rentrée 2023. Un appel à manifestation d’intérêt, publié le 6 juin, invite les administrations désireuses d’embaucher un chercheur à postuler jusqu’au 20 juin pour bénéficier du cofinancement de l’État de 14 000 € via le dispositif Cofra. Créé par les ministères de l’Enseignement supérieur et de la Fonction publique, ce programme vise à rapprocher le monde de la recherche et de l’administration pour la rendre plus innovante.