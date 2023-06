C’est une mesure symbolique pour mettre en lumière sa toute nouvelle triple accréditation (AACSB, Equis et Amba) : Burgundy school of business accueillera gratuitement en septembre prochain les étudiants boursiers en année de pré-master. L’école prévoit pour cela une enveloppe de 2 M€. BSB espère, par cette mesure, accélérer sa progression dans le classement Sigem et, au-delà, soutenir les classes préparatoires (qui ont vu leurs effectifs chuter). "Si on veut que les classes préparatoires recrutent, il faut lever les freins qui poussent certains jeunes à se dire que ce n’est pas pour eux", avance le directeur.